Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, но Зеленский всё равно недоволен

Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Об этом у себя в телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в стране. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно», — написал он, поблагодарив датских союзников.

Он добавил, что если бы все партнёры были такими же решительными, как датчане, то Россия уже давно была бы остановлена. Какое количество самолётов получил Киев, Зеленский не уточнил.