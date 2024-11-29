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29 ноября, 03:07

Посольство Дании в Киеве предупредило граждан о риске нападения сотрудников ТЦК

Посольство Дании в Киеве предупредило своих граждан о возможном применении «грубых силовых методов» со стороны сотрудников украинских правоохранительных органов и военкомов. Сообщение об этом распространило издание «Страна.ua».

Сообщается, что дипломаты начали раздавать памятки, в которых уточняется, что в случае задержания украинскими властями, граждане Дании должны немедленно обращаться за помощью в посольство.

В частности, шестой пункт памятки указывает, что в случае попытки задержания граждан Дании представителями украинской полиции или военкомата с применением грубой силы, им следует немедленно связаться с посольством страны.

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Тем временем владельцы ресторанов во Львове массово закрывают свои заведения из-за мобилизации и оттока граждан. Рестораторы жалуются на значительное падение доходов, что приводит к увольнению сотрудников и закрытию точек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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