Посольство Дании в Киеве предупредило граждан о риске нападения сотрудников ТЦК
Посольство Дании в Киеве предупредило своих граждан о возможном применении «грубых силовых методов» со стороны сотрудников украинских правоохранительных органов и военкомов. Сообщение об этом распространило издание «Страна.ua».
Сообщается, что дипломаты начали раздавать памятки, в которых уточняется, что в случае задержания украинскими властями, граждане Дании должны немедленно обращаться за помощью в посольство.
В частности, шестой пункт памятки указывает, что в случае попытки задержания граждан Дании представителями украинской полиции или военкомата с применением грубой силы, им следует немедленно связаться с посольством страны.
Тем временем владельцы ресторанов во Львове массово закрывают свои заведения из-за мобилизации и оттока граждан. Рестораторы жалуются на значительное падение доходов, что приводит к увольнению сотрудников и закрытию точек.
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