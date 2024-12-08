«Недоукомплектованы»: В Белом доме признали бесполезность танков Abrams для Украины

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан признал, что переданные Украине танки Abrams не являются эффективным средством для ведения боевых действий. На форуме по национальной обороне в Калифорнии он заявил, что эта техника не подходит для нужд ВСУ.

«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», — сказал Салливан, не став уточнять детали.

Он добавил, что даже передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары по российским объектам не решат всех проблем. По его словам, для Киева сейчас более критичны поставки боеприпасов и решение вопроса нехватки личного состава, с которым страна сталкивается уже несколько месяцев.