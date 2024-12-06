ВСУ отослали назад партию мин из 150 тысяч штук из-за брака

ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин, когда в сотнях из них нашли брак. Об этом заявил в Верховной раде глава Минстратегпрома Украины Герман Сметанин.

Во время заседания Рады Сметанин, отметил, что войска обнаружили 417 случаев неисправности мин. При этом за их поставку на фронт отвечал как раз Минстратегпром.