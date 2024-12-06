ВСУ отослали назад партию мин из 150 тысяч штук из-за брака
ВСУ пришлось отозвать партию из 150 тысяч мин, когда в сотнях из них нашли брак. Об этом заявил в Верховной раде глава Минстратегпрома Украины Герман Сметанин.
Во время заседания Рады Сметанин, отметил, что войска обнаружили 417 случаев неисправности мин. При этом за их поставку на фронт отвечал как раз Минстратегпром.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров был вызван на ковёр в Верховную раду из-за скандала с партией бракованных мин, которые были отправлены ВСУ. Возможно, украинские солдаты на Ореховском направлении обезвреживали и снимали собственные мины как раз по этой причине.
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ТАСС / Александр Река