Министра обороны Умерова вызвали в Раду из-за скандала с поставкой мин
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Раду в связи со скандалом вокруг оборонных закупок — ВСУ поставили бракованные мины. Для такого решения было необходимо более 150 голосов депутатов.
«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За – 153», — поделился Железняк.
Напомним, ранее украинский депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* призвал уволить Умерова с должности министра обороны Незалежной. В прошлом месяце чиновник отличился, позволив себе публичные угрозы в адрес западных союзников. Он подчеркнул, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему предложили передать часть украинских земель в обмен на членство Незалежной в НАТО.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.