Министра обороны Умерова вызвали в Раду из-за скандала с поставкой мин

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Раду в связи со скандалом вокруг оборонных закупок — ВСУ поставили бракованные мины. Для такого решения было необходимо более 150 голосов депутатов.