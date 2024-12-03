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3 декабря, 14:48

Министра обороны Умерова вызвали в Раду из-за скандала с поставкой мин

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Раду в связи со скандалом вокруг оборонных закупок — ВСУ поставили бракованные мины. Для такого решения было необходимо более 150 голосов депутатов.

«В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За – 153», — поделился Железняк.

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Напомним, ранее украинский депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* призвал уволить Умерова с должности министра обороны Незалежной. В прошлом месяце чиновник отличился, позволив себе публичные угрозы в адрес западных союзников. Он подчеркнул, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему предложили передать часть украинских земель в обмен на членство Незалежной в НАТО.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
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