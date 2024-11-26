На Украине захотели «убрать» главу Минобороны Умерова

Украинский депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* призвал уволить Рустема Умерова с должности министра обороны Незалежной. Соответствующий документ появился на сайте Верховной рады.

Учитывая, кто стал автором инициативы, положительное решение по ней едва ли примут, отмечает украинское издание «Страна.ua», обратившее внимание на законопроект.

Напомним, Умеров занимает пост руководителя оборонного ведомства Украины с сентября 2023 года. Он стал четвёртым министром обороны при Владимире Зеленском.

В прошлом месяце Рустем Умеров отличился, позволив себе публичные угрозы в адрес западных союзников. Глава украинского МО заявил, что сама мысль об обмене территорий на членство Незалежной в НАТО недопустима и пригрозил Западу «очень плохими вещами».