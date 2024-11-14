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Регион
14 ноября, 14:29

Киев шлёт на передовую всех подряд — теперь там есть и химики

Нардеп Гончаренко*: Киев начал отправлять химиков и радистов на передовую в ВСУ

Украина начала отправлять на передовую не только боевых медиков и связистов, но и химиков, службы обеспечения, военных ПВО и радистов. Таким образом киевский режим пытается решить проблему проваленной мобилизации, сообщает украинский народный депутат Гончаренко*.

«Из воздушных сил так же переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, Запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту», — рассказал подписчик нардепа.

Многие военнослужащие ВСУ, которых перевели на фронт, начали заявлять, что уйдут в СЗЧ, то есть самовольно покинут части или места службы без разрешения командира.

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Напомним, глава киевского режима подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине. Новые правила теперь будут действовать ещё 90 дней — до 7 февраля 2025 года. За такое предложение ранее проголосовала Верховная Рада: поддержали идею 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
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