Украина начала отправлять на передовую не только боевых медиков и связистов, но и химиков, службы обеспечения, военных ПВО и радистов. Таким образом киевский режим пытается решить проблему проваленной мобилизации, сообщает украинский народный депутат Гончаренко*.

«Из воздушных сил так же переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, Запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту», — рассказал подписчик нардепа.

Многие военнослужащие ВСУ, которых перевели на фронт, начали заявлять, что уйдут в СЗЧ, то есть самовольно покинут части или места службы без разрешения командира.

Напомним, глава киевского режима подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине. Новые правила теперь будут действовать ещё 90 дней — до 7 февраля 2025 года. За такое предложение ранее проголосовала Верховная Рада: поддержали идею 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто.