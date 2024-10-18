Министр обороны Украины пригрозил НАТО «очень плохими вещами»

Идея о передаче части украинских земель в обмен на членство Незалежной в НАТО недопустима, заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему поступило подобное предложение от западных партнёров.

«Если бы Украине предложили членство в НАТО в обмен на территории, я бы точно сделал бы очень плохие вещи», — сказал Умеров в разговоре с украинской журналисткой.