Министр обороны Украины пригрозил НАТО «очень плохими вещами»
Умеров пообещал сделать «плохие вещи», если Запад предложит отказаться от земель
Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Минобороны Украины
Идея о передаче части украинских земель в обмен на членство Незалежной в НАТО недопустима, заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему поступило подобное предложение от западных партнёров.
«Если бы Украине предложили членство в НАТО в обмен на территории, я бы точно сделал бы очень плохие вещи», — сказал Умеров в разговоре с украинской журналисткой.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что западные политики не обсуждали с Киевом возможность обмена утраченных территорий на членство в НАТО. По его словам, союзники «боятся» поднимать этот вопрос в рамках личных консультаций. Зеленский также призвал Запад быть откровенным и общаться с Украиной напрямую, без посредников.