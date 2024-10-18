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18 октября, 14:40

Министр обороны Украины пригрозил НАТО «очень плохими вещами»

Умеров пообещал сделать «плохие вещи», если Запад предложит отказаться от земель

Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Минобороны Украины

Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Минобороны Украины

Идея о передаче части украинских земель в обмен на членство Незалежной в НАТО недопустима, заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему поступило подобное предложение от западных партнёров.

«Если бы Украине предложили членство в НАТО в обмен на территории, я бы точно сделал бы очень плохие вещи», — сказал Умеров в разговоре с украинской журналисткой.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что западные политики не обсуждали с Киевом возможность обмена утраченных территорий на членство в НАТО. По его словам, союзники «боятся» поднимать этот вопрос в рамках личных консультаций. Зеленский также призвал Запад быть откровенным и общаться с Украиной напрямую, без посредников.

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Наталья Демьянова
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