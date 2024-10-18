Владимир Зеленский убеждён, что западные чиновники испытывают страх перед ним. Его слова приводит в пятницу, 18 октября, издание Financial Times. Главарь киевского режима отметил, что политики не обсуждали с Киевом возможность обмена утраченных территорий на членство в НАТО.

«Люди никогда не говорили этого нам. Они боятся вести со мной разговор», — сказал он.