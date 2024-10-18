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18 октября, 08:20

Зеленский убеждён, что вселяет страх западным политикам

Зеленский заявил, что Запад не предлагал ему обмен территорий на членство в НАТО

Владимир Зеленский уверен, что западные политики его боятся. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский уверен, что западные политики его боятся. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский убеждён, что западные чиновники испытывают страх перед ним. Его слова приводит в пятницу, 18 октября, издание Financial Times. Главарь киевского режима отметил, что политики не обсуждали с Киевом возможность обмена утраченных территорий на членство в НАТО.

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«Люди никогда не говорили этого нам. Они боятся вести со мной разговор», — сказал он.

Зеленский также призвал западных чиновников быть откровенными и общаться с Украиной напрямую, без посредников. Он добавил, что якобы готов рассмотреть мирные предложения от других стран, если они будут «реалистичными» и не подорвут поддержку Украины.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной рад. Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Украины в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток».

Марина Фещенко
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