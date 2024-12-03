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3 декабря, 14:46

Бессмертный полк почтил память павших в День Неизвестного Солдата

Мемориал Неизвестному Солдату. Фото © Wikipedia / АнИгМа

Мемориал Неизвестному Солдату. Фото © Wikipedia / АнИгМа

В День Неизвестного Солдата Бессмертный полк России опубликовал в своих социальных сетях видео, которое посвятил всем тем, кто верил, надеялся, ждал, но так и не смог увидеть победы. Участники движения прочитали пронзительные отрывки из фронтовых писем солдат. Бойцы пропали без вести, но имена их сохранили родные и близкие, а подвиг их — бессмертен.

Бессмертный полк России подготовил ролик, посвящённый всем тем, кто так и не увидел победы своими глазами. Видео © Telegram / Бессмертный полк России

День Неизвестного Солдата — памятная дата, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Умер последний подольский курсант времён ВОВ
Умер последний подольский курсант времён ВОВ
Алена Пенчугина
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