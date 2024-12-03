3 декабря, сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 3 декабря в России нет. Отдаём дань памяти неизвестным солдатам, поздравляем юристов, специалистов компьютерной графики, гордимся ледокольным флотом, заботимся об инвалидах и добиваемся положительных ответов на свои вопросы. 2 декабря, 21:02 Какие праздники отмечают граждане РФ 3 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Какие праздники в России

День Неизвестного Солдата

Дата в 2024 году: 3 декабря, вторник.

3 декабря, вторник. Памятная дата.

Памятная дата — День Неизвестного Солдата — отмечается в России ежегодно 3 декабря. Праздник учреждён в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года.

День Неизвестного Солдата символизирует не только память о павших в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призвана почтить всех, кто погиб или пропал без вести в ходе войн и вооружённых конфликтов.

Памятная дата — День Неизвестного Солдата — отмечается в России ежегодно 3 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lightman_pic

По оценкам, за XX и XXI века около двух миллионов граждан Советского Союза и России числятся пропавшими без вести в результате различных войн. Ежегодно продолжается работа по поиску и восстановлению имён неизвестных защитников Отечества. Сотрудники Министерства обороны России совместно с волонтёрами проводят поисковые экспедиции и тщательно исследуют архивные материалы, чтобы раскрыть судьбы тех, кто не вернулся с поля боя.

День атомного ледокольного флота России

3 декабря — День атомного ледокольного флота России. Праздник приурочен к событию, которое произошло 3 декабря 1959 года: в этот день на атомном ледоколе «Ленин», построенном на Адмиралтейском заводе, был поднят Государственный флаг Советского Союза. Это стало началом героической истории работы в Арктике многих поколений моряков-атомоходцев.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» был создан для прокладки судоходных путей в Северном Ледовитом океане. Сегодня там проходит Северный морской путь — главная морская артерия России в Арктике. Этот маршрут соединяет порты Европы с Дальним Востоком и делает более доступными судоходные реки Сибири.

День атомного ледокольного флота России приурочен к событию 1959 года, когда на атомном ледоколе «Ленин» был поднят Государственный флаг Советского Союза. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

До создания атомного ледокольного флота навигация в Северном Ледовитом океане длилась всего 2–4 месяца. Помогали судам проходить сквозь льды дизельные ледоколы, но их возможности были ограничены. Они могли работать максимум месяц из-за небольшой автономности и недостаточной мощности. Атомные ледоколы благодаря ядерной энергетической установке могут ходить практически неограниченное время. К тому же они гораздо мощнее и способны разбивать более толстые льды.

Сегодня Россия — единственная страна в мире, обладающая атомным ледокольным флотом. Эти мощные корабли проводят через арктические льды торговые, научные и военные суда. Без них невозможно решать многие важные задачи в Арктике, связанные с развитием экономики и улучшением жизни людей.

День юриста

Дата в 2024 году: 3 декабря, вторник.

3 декабря, вторник. Профессиональный праздник.

День юриста отмечается в России ежегодно 3 декабря. Профессиональный праздник приурочен к принятию в 1864 году в Российской империи целого пакета актов, ставших основой судебной системы страны.

День юриста отмечается в России ежегодно 3 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODUCTIONS

До 1917 года 3 декабря считалось особым днём для всех, кто был связан с правом. Однако сама юриспруденция как наука зародилась в России ещё раньше. Первые учёные-правоведы обучались в Петербургской академии наук, а в 1755 году начал работу юридический факультет Московского университета. Позже, в 1802 году, было создано Министерство юстиции.

С тех пор значение профессии «юрист» неуклонно росло. Сегодня специалисты этой сферы работают в самых разных направлениях: судьи, адвокаты, нотариусы, судебные приставы, юристы в государственных и частных структурах. В стране действуют профессиональные объединения, нотариальные палаты, ассоциации юридических вузов, союзы юристов различных специальностей. Кроме того, на будущих правоведов обучают около 700 тысяч студентов, которые осваивают эту профессию в вузах по всей России.

В современный День юриста, ставший официальным профессиональным праздником, представителей этой важной профессии чествуют по всей стране. Одним из главных событий дня является вручение высшей юридической награды — премии «Юрист года», которая была учреждена в 2009 году указом президента России.

Какие праздники в мире

Международный день инвалидов

Международный день инвалидов ведёт свою историю с 1992 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Дата в 2024 году: 3 декабря, вторник.

Международный день инвалидов (англ. International Day of Disabled Persons) был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Это событие завершило Десятилетие инвалидов Организации Объединённых Наций.

В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие: это одновременно договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года.

На нашей планете 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (это каждый шестой человек в мире), более 100 миллионов инвалидов — дети. Большинство из них сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими или снижающими эффективное и равноправное участие в общественной жизни. Привлечь внимание к решению проблем людей с ограниченными способностями призван Международный день инвалидов.

Всемирный день компьютерной графики

Всемирный день компьютерной графики отмечается ежегодно 3 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Дата в 2024 году: 3 декабря, вторник.

Всемирный день компьютерной графики отмечается ежегодно 3 декабря. Его учредила организация Alias в 1998 году. В Российской Федерации событие не закреплено на официальном уровне в перечне памятных дат и отмечается в неформальной обстановке.

В праздновании участвуют все, чья деятельность связана с этой сферой. Среди них — дизайнеры, инженеры, конструкторы, аниматоры, разработчики специализированного софта, производители оборудования и технический персонал. Этот день отмечают преподаватели, студенты, выпускники профильных вузов и образовательных курсов. К поздравлениям присоединяются их родные, друзья и близкие, а также те, кто искренне интересуется этой областью.

День положительных ответов

Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается необычный праздник — День положительных ответов. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 3 декабря, вторник.

Каждый год 3 декабря отмечается необычный праздник — День положительных ответов. Идея проста: сделать так, чтобы любой, кто задаёт вопрос, получил именно тот ответ, на который надеется. Хотя справедливости ради не каждое «да» — это действительно хорошо. Психологи, кстати, знают пару уловок, как склонить человека к утвердительному ответу. Один из способов — сначала попросить что-то совсем нереальное, чтобы потом на фоне отказа получить согласие на желаемое. Другой способ — объяснить, зачем вам нужно то, о чём просите. А если все же получили «нет», спросите: «Почему нет?». Часто люди не могут толком объяснить свой отказ.

Авторы Андрей Соколов