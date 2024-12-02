2 декабря, сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 12 декабря в России не отмечается. Поздравляем банковских работников, 2D-дизайнеров, повышаем свою компьютерную грамотность и спешим сделать выгодные покупки в онлайн-магазинах. 1 декабря, 21:02 Какие праздники отмечают в России 2 декабря. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, kuec1

Какие праздники в России

День банковского работника России

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

2 декабря, понедельник. Другие названия: День банкира.

День банковского работника России отмечается с 2004 года по инициативе Ассоциации российских банков. Это неофициальный праздник, он не закреплён на государственном уровне. С датой праздника банковских работников полной ясности пока нет, поскольку 8 сентября в России отмечается День финансиста. И всё же более близкой к истине принято считать дату 2 декабря: именно в этот день в 1990 году был принят Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а в 2002 году — закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В России банковская система начала формироваться в XVIII веке, когда в 1724 году были основаны первые кредитные учреждения. Через три десятилетия, в 1754 году, императрица Елизавета Петровна издала указ о создании Дворянского заёмного банка, который стал первым государственным банком в стране. С течением времени банки стали неотъемлемой частью государственной деятельности, играя ключевую роль в экономике и финансовой системе.

Естественно, с XVIII века банковская сфера претерпела значительные изменения. Счёты и пишущие машинки уступили место компьютерам и передовым интернет-технологиям. Современная банковская работа требует от специалистов глубоких знаний, профессиональных навыков и слаженного коллективного труда.

Какие праздники в мире

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства отмечают 2 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / chaiyapruek youprasert

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery) связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

По оценкам ООН, в современном мире насчитывается около 50 миллионов жертв различных форм рабства. Из них 28 миллионов страдают от принудительного труда, а 22 миллиона — от принудительных браков. Статистика шокирует: на каждые 1000 человек в мире приходится пять жертв современного рабства, а каждая четвёртая жертва — ребёнок.

Более 150 миллионов детей по всему миру вынуждены работать, что является грубым нарушением их прав. Женщины и девочки составляют подавляющее большинство (99%) жертв, вовлечённых в коммерческую сексуальную эксплуатацию, и 58% жертв — в других сферах теневой экономики.

Современное рабство существует практически во всех странах мира без исключения и не зависит от этнической, культурной или религиозной принадлежности. Более половины случаев принудительного труда и четверть случаев принудительных браков происходят в странах со средним и выше среднего уровнем дохода. Международный день борьбы за отмену рабства призван напомнить общественности и правительствам об этой проблеме.

Киберпонедельник

«Киберпонедельник» (Cyber Monday) — это маркетинговое название понедельника, который наступает после «чёрной пятницы». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

«Киберпонедельник» (Cyber Monday) — это маркетинговое название понедельника, который наступает после «чёрной пятницы», дня огромных скидок и распродаж. Дата события уникальна для каждого года, в 2024 году она приходится на 2 декабря. Киберпонедельник продолжает «чёрную пятницу», но распродажи проводятся уже в Интернете, в онлайн-магазинах.

Первая масштабная онлайн-распродажа состоялась в Америке в 2004 году, а сам термин Cyber Monday, предложенный одним из интернет-ресурсов, подразделением Национальной федерации розничной торговли США, появился годом позже.

Поскольку киберпонедельник, как и «чёрная пятница», проводится ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников, он превратился в один из самых активных торговых дней для интернет-магазинов, большинство из которых балуют покупателей впечатляющими скидками.

День 2D-художников

День 2D-художников посвящён дизайнерам двухмерной компьютерной графики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bojan Milinkov

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

День 2D-художников — это профессиональный праздник дизайнеров двухмерной компьютерной графики. Не случайно для торжества была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Специалисты по компьютерной графике прежде всего востребованы в студиях, разрабатывающих компьютерные игры, мультфильмы и рекламные ролики. Как сами художники говорят, они работают в «мультяшном стиле». Их работа заключается в создании персонажей: от придумывания образа и характера до прорисовки поз и мимики.

2D-художники отмечают, что их работа имеет много общего с традиционной живописью. В обоих случаях важны композиция, знание анатомии, понимание цветовых сочетаний и так далее. Отличие заключается в инструментах: 2D-художники, прежде чем приступить к работе в специализированных программах, часто делают эскизы с помощью карандаша и бумаги.

Всемирный день компьютерной грамотности

Цель Дня компьютерной грамотности — напомнить о безопасности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

Всемирный день компьютерной грамотности был основан в Индии одной из крупных местных IT-компаний, которая приурочила его к своему 20-летию. Цель этого праздника двойная: во-первых, привлечь внимание властей и жителей всех стран к важности доступа к современным технологиям, а во-вторых, способствовать повсеместному повышению уровня компьютерной грамотности, особенно в развивающихся странах, где этот вопрос остаётся актуальным.

В современном мире владение компьютером является необходимым навыком, без которого человек может оказаться неконкурентоспособным во многих отраслях экономики, что напрямую влияет на качество его жизни. Компьютерная грамотность предполагает умение выполнять простые операции на компьютере, такие как включение и выключение, создание простых документов, отправка и получение файлов и т.д.

Аналогично обычной грамотности, которая включает в себя знание алфавита, чтение и письмо, компьютерная грамотность является фундаментальным навыком, необходимым для полноценной жизни в современном обществе. Во многих населённых пунктах России существуют курсы компьютерной грамотности, часто бесплатные, которые могут помочь людям приобрести эти необходимые навыки.

Авторы Андрей Соколов