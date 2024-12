2 декабря, сегодня: праздники в России и мире

День банковского работника России

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery) связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).