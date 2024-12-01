Рост пенсий, в театр с паспортом, на границе биометрия, списание долгов для добровольцев СВО. Новые законы с 1 декабря С 1 декабря вступает в силу ряд новых законов и правил, согласно которым увеличатся пенсии, обнулятся кредиты участников СВО, водителей начнут штрафовать за летнюю резину, а пропагандистов чайлдфри попросят раскошелиться. 30 ноября, 21:15 Как изменится жизнь граждан России с 1 декабря 2024 — новые законы и поправки. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Станислав Красильников, Кирилл Кухмарь, Артём Геодакян, © Freepik / Harryarts

В декабре вступает в силу ряд новых законов, норм и правил, касающихся различных сфер жизни — от социальных гарантий до военной службы, транспорта, налогообложения и миграции.

Пенсии долгожителям и инвалидам

80-летним гражданам РФ увеличат пенсии с 1 декабря 2024 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С 1 декабря будут повышены страховые пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 80 лет. Доплата к страховой пенсии для них будет увеличена в два раза — до 16 269 рублей. Такое же повышение будет произведено для граждан, получивших I группу инвалидности в ноябре. Для получения повышенной пенсии гражданам предпринимать ничего не нужно — все перерасчёты будут сделаны автоматически.

Списание долгов участникам СВО

Кредиты для новых участников СВО обнулятся. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Тем, кто после 1 декабря заключит контракт на участие в СВО, и членам их семей будут списаны долги по кредитам на сумму до 10 млн рублей. Для участников СВО вводится и ещё одна новая льгота — срок кредитных каникул для них после окончания спецоперации увеличивается с 30 до 180 дней.

В театр — по паспорту

С 1 декабря в Большой театр нужно будет приходить с паспортом. Фото © ТАСС / ТАСС

В Москве с целью борьбы со спекуляцией театральными и концертными билетами с 1 декабря вводится правило, согласно которому приобрести билеты на спектакли и концерты можно будет только при предъявлении удостоверения личности — паспорта, военного билета, водительских прав, пенсионного удостоверения, студенческого билета или социальной карты москвича. Пройти на представление по такому билету также можно будет, предъявив соответствующий документ. Новые правила распространяются только на спектакли и концерты, которые состоятся с 15 марта до конца будущего года.

В страну — по биометрии

Все, кроме граждан Белоруссии, будут въезжать в Россию, сдавая биометрию. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

С 1 декабря начинается эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, въезжающими в Россию. На начальном этапе биометрию — фотографии и отпечатки пальцев — иностранцы будут сдавать при въезде в Россию в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и на автомобильном пункте пропуска Маштаково на границе с Казахстаном в Оренбургской области. До июля 2025 года такую практику распространят на все погранпереходы. Требование о сдаче биометрии не распространяется на граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов.

Пропаганда бездетности дорого обойдётся

С 4 декабря вступает в силу закон о запрете распространения идеологии сознательного отказа от рождения детей — чайлдфри. Нарушителям этого запрета грозят серьёзные штрафы: для должностных лиц — 200 тысяч рублей, для юридических — 1 миллион рублей. Ещё более жёсткие санкции предусмотрены за распространение подобных идей среди несовершеннолетних через СМИ или Интернет: для физических лиц — 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 миллионов рублей. В законе содержится оговорка, что распространение информации о монашеском образе жизни, обете безбрачия и связанном с ними отказе от рождения детей нарушением закона считаться не будет.

Штраф за летнюю резину

С 1 декабря водителей начнут штрафовать за летнюю резину на 500 рублей. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Водителям, которые к 1 декабря так и не удосужились «переобуть» свой автомобиль — поменять летнюю резину на зимнюю, нужно быть готовыми раскошелиться на 500 рублей. Именно такую сумму составляет штраф за использование летней резины в зимний период. Выписывать такие штрафы нарушителям начнут с 1 декабря. Автоэксперты напоминают, что по правилам зимние шины должны быть установлены на все колёса автомобиля.

Налог отсрочат на день

Штрафы за несвоевременную уплату имущественного налога начнут начислять со 2 декабря. Фото © ТАСС / Антон Вергун

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов — на недвижимость, земельного и транспортного. Однако в связи с тем, что в этом году 1 декабря приходится на выходной — воскресенье, срок уплаты налога сдвигается на ближайший рабочий день — 2 декабря. Тем, кто всё же не успел расплатиться с государством и в этот день, нужно быть готовыми к начислению пени — 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Кроме того, налоговая может ещё и выписать штраф в 20% от неуплаченной суммы. А если посчитает, что налог не уплачен умышленно, и докажет это — то оштрафует на 40% от недоимки.

Авторы Владимир Дюжий