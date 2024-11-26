С 1 января прибавка к пенсии может стать больше. Сколько она составит Прибавку к пенсии с 1 января могут увеличить. При этом часть пенсионеров получат повышенные выплаты уже с 1 декабря. Кого ждёт прибавка и сколько она составит? 26 ноября, 08:31 3163 3163 Через месяц сделают прибавку к пенсии. Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января. В результате выплаты вырастут на 7,3%. Эта цифра основана на прогнозируемой инфляции.

Если же фактическая величина в следующем году будет выше ожидаемого значения, то правительство примет постановление о доиндексации пенсий. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В то же время юристы обратили внимание пенсионеров на некоторые нюансы, которые им стоит учесть уже в декабре. Также в декабре дополнительные выплаты получат некоторые категории пенсионеров. Прибавки сделают на региональном уровне.

— Если пенсионер получает выплаты в первых числах января, то в декабре его ждут две пенсии. Вторая — за январь. Причём январская уже должна прийти в увеличенном размере с учётом индексации в 2025 году, — пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Она также рекомендовала уточнить график работы почтовых отделений. Это касается тех, кто получает пенсии на почте.

— Стоит также учесть, что в следующем году впервые с 2016 года сделают индексацию пенсии работающим пенсионерам. Соответственно, в конце декабря и им тоже стоит ожидать прибавку. Если, конечно, по графику пенсии выплачиваются в первых числах января, — добавила юрист Елена Кузнецова.

Ещё один нюанс: за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами первой группы можно оформить уход. После этого человеку, который ухаживает за пожилым родственником или знакомым, сделают компенсационную выплату. Для этого нужно подать заявление.

— Стоит отметить, что со следующего года заявление подавать не нужно. Выплату автоматически будут делать всем пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы. СФР назначит надбавки в размере 1200 рублей к их пенсиям, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева