Перед Новым годом семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Кому они положены и сколько составят В декабре изменится порядок начисления социальных выплат, а на региональном уровне семьям с детьми сделают доплаты и подарки. В чём особенность начислений в этом году? 25 ноября, 21:17 В декабре семьи с детьми получат доплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Те семьи, у которых срок получения единого пособия — до 31 декабря 2024 года, получат его в следующем месяце два раза. Первая выплата — за ноябрь — поступит в начале декабря, а вот за декабрь выплата будет произведена в конце декабря (но именно тем, кто получает деньги в первые числа месяца (3-го числа)). Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— Также стоит обратить внимание семей, у которых пособие назначено по декабрь 2024 года. Заявление о продлении можно будет подать и в декабре 2024 года или в январе 2025 года. Пособие с учётом требований законодательства будет назначено с января 2025 года. Также стоит учитывать то, что если заявление о продлении будет подано в декабре 2024 года, то расчётным периодом по доходам семьи будет ноябрь 2023 года по октябрь 2024 года и прожиточный минимум будет учитываться за 2024 год. А вот если семья подаст заявление в январе 2025 года, то прожиточный минимум будет уже за 2025 год, — пояснила она.

Таким образом, семье при решении вопроса, когда лучше подавать заявление на продление единого пособия, стоит учитывать разницу в доходах в указанные расчётные периоды, а также изменения в размерах регионального прожиточного минимума.

На региональном уровне отдельным категориям семей будут предоставлены новогодние подарки или выплаты. Так, в соответствии с законодательством Камчатского края предоставляется ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае. Такую выплату получают в беззаявительном порядке семьи при соблюдении ряда условий. Например, многодетные семьи с детьми до 16 лет. Положена выплата и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.

— Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков за счёт средств краевого бюджета предоставляется в размере 600 рублей, а проживающим в Корякском округе и Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае — в размере 700 рублей, — добавила Оксана Красовская.

В Нижневартовске к Новому году установлена дополнительная мера социальной помощи в виде единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних детских подарков следующим категориям граждан: одному из родителей – члену общественного объединения отдельной категории граждан, имеющему ребёнка (детей) в возрасте до 14 лет; детям в возрасте до 14 лет, находящимся под опекой, в том числе воспитывающимся в приёмных семьях.

Семьям с детьми выплатят двойное пособие в декабре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

— Размер выплаты — 600 рублей. Для её получения необходимо обращаться с заявлением, — пояснила Оксана Красовская.

В Ленинградской области также семьи с детьми получат новогодние подарки. Право на получение дополнительной меры имеют несовершеннолетние в возрасте от 3 до 17 лет включительно (возраст учитывается по состоянию на 31 декабря), имеющие место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области и относящиеся к льготным категориям. Например, дети-инвалиды; несовершеннолетние (за исключением детей-инвалидов), получающие социальные услуги в организациях социального обслуживания; несовершеннолетние из многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки, со среднедушевым доходом на одного члена семьи менее или равным 10 000 рублей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Новогодний подарок представляет собой набор кондитерских изделий, соответствующих требованиям ГОСТа «О безопасности пищевой продукции», а также техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иной нормативной и технической документации на данный вид товаров. Новогодний подарок выдаётся бесплатно, компенсация его стоимости не предусмотрена.

Дополнительные меры соцподдержки есть и в Забайкальском крае. Там подарки получат дети, семьи которых имеют право на определённые льготы. Например, дети из многодетных семей или сироты.

В Курской области право на получение новогодних подарков имеют дети, проживающие на территории Курской области, в возрасте от 1 до 17 лет включительно. В частности, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей.

— Новогодние подарки предоставляются однократно в декабре текущего года из расчёта один подарок на одного ребёнка. Если у семьи имеется право на получение подарка по нескольким основаниям, то он по выбору родителя (законного представителя) детей предоставляется по одному основанию. Новогодний подарок состоит из кондитерских изделий, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева