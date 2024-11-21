Перед Новым годом пенсионеры получат доплаты. Кому они положены и сколько составят

В 2025 году будет произведена индексация пенсии. Те, кому начисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Пенсия за январь окажется выше, так как будет учитывать индексацию. Таким образом, в декабре больше денег выплатят пенсионерам, получающим пенсии в начале месяца. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— Что касается сроков выплаты денег, то они отличаются в зависимости от того, каким способом человек получает пенсию. Например, если на почте, то нужно уточнить график работы конкретного отделения, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Если говорить об индексации с Нового года, то составит она 7,3%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2024-го будет 8728 рублей 73 копейки, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) — 142 рубля 76 копеек.

— Люди, которые получают пенсии в первых числах января 2025-го, получат в декабре выплату уже с учётом данных повышений, — пояснила Оксана Красовская.

Она отметила, что также с учётом уже действующих норм пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, в декабре 2024 года получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате их пенсия повысится на 8134 рубля 88 копеек. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, если им будет установлена I группа инвалидности.

— Если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз эту прибавку ему не сделают. Повышают пенсию по одному из оснований — или возраст, или группа инвалидности, — добавила Елена Кузнецова.

Если пенсионер старше 80 лет получает пенсию в первых числах января, то ему надбавка к пенсии придёт в конце декабря с учётом проиндексированного размера фиксированной выплаты на 7,3%.

Оксана Красовская обратила внимание на изменения, которые вступают в силу с 2025 года. Людям, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается надбавка на уход к страховой пенсии. Теперь её будут делать за счёт повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1200 рублей.

— И СФР автоматически назначит доплату к пенсии, и данная доплата будет также индексироваться, как и пенсия. Те пенсионеры, за которыми не был ранее оформлен уход, получат данную доплату без заявления. Те, кто получает пенсии в начале января, должны будут её также получить в декабре, — добавила Оксана Красовская.

Также есть категории граждан, которые получают меры социальной поддержки с учётом регионального законодательства. К примеру, если пенсионер получил звание ветерана труда РФ или регионального значения, то доплаты и льготы ему необходимо оформить самостоятельно, обратившись в органы социальной защиты населения.

— Есть некоторые выплаты и на региональном уровне. Так, в ХМАО сделают единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей. Её получат неработающие по состоянию на 2 декабря 2024 года пенсионеры. Выплату сделают автоматически, без заявлений, — добавила Оксана Красовская.