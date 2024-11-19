С 1 декабря будет пройден пик цен на аренду жилья. Как изменится стоимость съёмных квартир В ноябре цены на аренду квартир не упали. При этом декабрь может удивить и владельцев, и квартиросъёмщиков. Этот месяц всегда был особенным. Какие тренды наметились на рынке аренды и что будет с ценами в декабре? 18 ноября, 21:13 Цены на аренду квартир выйдут на новый уровень. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Сколько стоит аренда недвижимости

На массовом рынке аренда студии в среднем стоит 46–57 тыс. рублей, однокомнатной квартиры 52–66 тыс., двухкомнатной 67–87 тыс., а трёхкомнатной 76–123 тыс. Такие цифры привела заместитель директора Управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Она отметила, что с сентября, в октябре-ноябре, ставки найма в Москве в среднем выросли на 1–3 тыс. рублей. Это произошло за счёт высокого спроса на жильё экономкласса.

— Несмотря на то что в октябре количество запросов от арендаторов стало снижаться — на 14,5% по сравнению с показателем сентября, — спрос остаётся высоким. Кроме того, по-прежнему наблюдается дефицит предложения. Квартир в семь раз меньше, чем заявок от нанимателей, — пояснила Оксана Полякова.

Рынок долгосрочной аренды в 2024 году отличали достаточно высокие показатели спроса. Фиксировали их не только в разгар «горячего» сезона. Вместе с возросшим интересом к съёмным квартирам прослеживался и ощутимый рост стоимости, к которому привело сразу несколько факторов.

— В октябре-ноябре относительно наиболее активного сезона на рынке, который традиционно пришёлся на конец лета и начало осени, не произошло значительного падения цен. Снижение медианных ставок оказалось небольшим и чаще всего находилось в диапазоне всего нескольких сотен рублей. При этом, если рассматривать общую картину — глобальный тренд, — то в рамках года стоимость долгосрочной аренды продолжила расти, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.

Так, по его словам, в октябре относительно аналогичного периода прошлого года медианная стоимость съёмных студий в городах-миллионниках поднялась на 24%, однокомнатных квартир — на 36,1%, а лоты с двумя и тремя комнатами подорожали на 26,3% и 18,5% соответственно.

Аналогичную тенденцию фиксировали и в столице. Так, в Москве студии в октябре 2024 года в сравнении с октябрём 2023-го выросли в цене на 20,5%, однушки — на 46,1%. Медианная ставка этих типов квартир составила 76 000 рублей. Двушки прибавили в стоимости 35,7%, их медианная ставка в октябре находилась на уровне 110 000 рублей. Трёхкомнатные квартиры тоже подорожали — на 6,6%, до 160 000 рублей.

Сколько будет стоить аренда жилья с 1 декабря

Оксана Полякова прогнозирует стагнацию цен в декабре. Осенний всплеск спроса закончится, но арендная стоимость уменьшаться не будет. Обычно после активного осеннего сезона и повышения арендных ставок собственники стараются держать цены. Уменьшают их только ближе к весне, и то если арендаторов не хватает и квартиры простаивают. В сегодняшних условиях недостатка в арендаторах нет, и в ближайшей перспективе это вряд ли возможно.

— Пока условия ипотечного кредитования остаются теми же, рынок долгосрочной аренды продолжит быть рынком арендодателя. Спрос на съём останется достаточно высоким, так как для многих арендаторов это наиболее выгодный ход, чтобы успеть накопить на ипотечный взнос и не жертвовать своим комфортом. Арендаторы осознают, что актуальный ежемесячный платёж за ипотеку обойдётся в бо́льшую сумму, чем плата за аренду: в некоторых случаях этот показатель может быть больше, чем в два раза, — отметил Роман Жуков.

В декабре, по его словам, за счёт приближения новогодних праздников можно ожидать снижения активности на рынке. Это касается как арендаторов, так и арендодателей, которые откладывают сдачу или поиск съёмного жилья уже на новый год после длинных выходных. Сокращение активности в декабре и начале января — традиционная для рынка тенденция, однако не стоит ожидать, что спрос, а вместе с ним и цены, «обрушатся».

На рынке по-прежнему будут оставаться те, кому необходимо решить свой жилищный вопрос, те, кто отложил аренду с «горячего» сезона на более спокойное время. Такие арендаторы воспользуются возможностью найти квартиру в период, когда конкуренция на рынке не так ощутима. При этом уже по завершении праздников спрос будет постепенно восстанавливаться.

— Если вы не планируете воспользоваться льготной ипотекой, сейчас лучше снять квартиру. Текущие ставки по ипотеке настолько высоки, что фактически отпугивают потенциальных покупателей. Особенно если у вас уже есть накопления на первоначальный взнос — пока они могут работать на вас через вклад, — рассказал руководитель строительства проекта «Моё Пространство» Сергей Колесников.

Цены на аренду квартиры зафиксируются в долгосрочной аренде, так как будет охлаждение спроса перед праздниками. А вот в посуточной аренде (особенно в крупных и исторических городах) будет сезонное увеличение цен. Особенно в ИЖС, ведь многие отправятся встретить НГ за городом всей семьёй.

— Однако если вы располагаете полной суммой для покупки или планируете воспользоваться льготной ипотечной программой, то сейчас подходящий момент для приобретения жилья. Тем не менее получить одобрение по ипотеке становится всё сложнее даже для платёжеспособных клиентов. Банки перестраховываются, и мы видим это на практике. Сложности с ипотекой привели к увеличению спроса на аренду в секторе ИЖС. Поэтому в ИЖС стоимость аренды продолжает последовательно расти (некритично) даже при долгосрочной аренде, — добавил Сергей Колесников.

Авторы Нина Важдаева