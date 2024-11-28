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28 ноября, 19:25

В российском регионе будут продавать алкоголь только два часа в день

Вологодское заксобрание ограничило продажу алкоголя до 2 часов в день по будням

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступят в силу новые ограничения на продажу алкоголя в розничной торговле. Закон был принят областным заксобранием: инициативу поддержали 24 из 28 присутствующих депутатов. Трансляция шла на сайте думы.

Согласно новым правилам, в будние дни алкоголь можно будет купить только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни продажа будет разрешена с 8:00 до 23:00. При этом торговые объекты в многоквартирных домах, а также на цокольных, подвальных и подземных этажах таких зданий больше не смогут реализовывать алкогольную продукцию.

Рестораны и заведения общественного питания в театрах и гостиницах сохранят право продавать спиртное без ограничений, отметил замгубернатора Сергей Сорокин. Однако для баров и кафе предусмотрены дополнительные требования: наличие лицензии, минимум 40 посадочных мест, обслуживающий персонал и соблюдение стандартов ГОСТ.

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В то же время в Забайкалье решили запретить продажу алкоголя в День Победы. Соответствующий законопроект уже был принят в двух чтениях на заседании местного заксобрания.

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Life.ru / Kandinskiy 3.1

Анатолий Цейко
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