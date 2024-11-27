В Забайкалье пройдёт «трезвый» День Победы

В Забайкалье запретят продажу алкогольной продукции в День Победы. Соответствующий законопроект уже был принят в двух чтениях на заседании местного заксобрания.

«Ограничение продажи алкогольных напитков 9 мая — это не просто мера, направленная на поддержание общественного порядка. Это шаг к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти о тех, кто сражался за нашу страну», — сказала заместитель руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Ольга Макарова.

Запрет на продажу алкоголя инициирован в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он вступит в полную силу 1 марта 2025 года.