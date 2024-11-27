В Забайкалье пройдёт «трезвый» День Победы
В Забайкалье запретят продажу алкоголя в День Победы
В Забайкалье запретят продажу алкогольной продукции в День Победы. Соответствующий законопроект уже был принят в двух чтениях на заседании местного заксобрания.
«Ограничение продажи алкогольных напитков 9 мая — это не просто мера, направленная на поддержание общественного порядка. Это шаг к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти о тех, кто сражался за нашу страну», — сказала заместитель руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Ольга Макарова.
Запрет на продажу алкоголя инициирован в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он вступит в полную силу 1 марта 2025 года.
Недавно врач-нарколог напомнил, что безопасных доз алкоголя не бывает. Так он отреагировал на суждение, что 10 граммов спирта в стакане пива могут привести к таким страшным заболеваниям, как рак, инфаркт и инсульт.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov