Нарколог развеял миф о «безопасных» дозах алкоголя

Безопасных доз алкоголя не бывает. Такое заявление сделал врач-нарколог Алексей Казанцев, комментируя распространённый среди специалистов тезис о том, что 10 грамм спирта в стакане пива могут привести к таким страшным заболеваниям, как рак, инфаркт и инсульт.

«Несколько лет назад ВОЗ говорил, что есть дозы алкоголя, которые наносят наименьший вред, но безопасными дозами это никогда не называлось. С тех пор ВОЗ от этого отказался. Алкоголь — нейротоксин, который убивает нейроны головного мозга, воздействует на центральную и периферическую нервную систему», — рассказал врач в беседе с «Радио 1».

От воздействия алкоголя на нервную систему начинает развиваться энцефалопатия, которая влечёт необратимые последствия в головном мозге и снижение когнитивных функций: мышления, памяти, концентрации внимания. Следующий этап — полинейропатия, которая лишит человека возможности ходить. После этого пациент в подавляющем большинстве случаев деградирует.

Также специалист напомнил, что алкоголь меняет гормональный фон, что сказывается в проявлении женских признаков у мужчин и наоборот. А ещё у людей, которые не отказывают себе в спиртном, растёт риск образования тромбов, из организма вымываются калий, натрий, магний и кальций, являющиеся необходимым для работы сердца «топливом». У тех, кто употребляет алкоголь в течение длительного срока, развивается тромбоцитопения, которая выражается в росте риска кровотечения и является главной причиной смерти среди зависимых от горячительных напитков, страдающих от цирроза печени.