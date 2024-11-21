Названа самая частая причина рака поджелудочной железы
Врач Трифанов: Алкоголь является самой частой причиной рака поджелудочной железы
Для выявления рака на ранней стадии необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Ежегодно, 21 ноября, во всём мире отмечается День борьбы против рака поджелудочной железы (РПЖ). Самыми частыми причинами развития заболевания являются употребление алкоголя, а также жареной, сладкой и жирной пищи. Ослабление поджелудочной железы на фоне неправильного питания может спровоцировать развитие РПЖ, рассказал Владимир Трифанов — доктор медицинских наук, заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.
Алкоголь негативно сказывается на работе внутренних органов и может привести к серьёзным последствиям. Вредные продукты, такие как жареная и жирная пища, слишком сладкая еда, также негативно влияют на внутренние органы. Это приводит к тому, что поджелудочная железа, основная функция которой заключается в выработке специального секрета для контроля баланса жиров, углеводов и белков в организме, работает в усиленном режиме. Это ослабляет её функции и увеличивает риск развития рака
Кроме того, на развитии РПЖ может сказаться генетика, ожирение, отсутствие физической активности, курение, а также хронические заболевания, такие как панкреатит и сахарный диабет II типа, вызывающий хроническое воспаление поджелудочной железы, которое приводит к возникновению онкологии. Для выявления рака на ранней стадии необходимо регулярно проходить диспансеризацию, подчеркнул медик.
«Помните, что раннее выявление рака поджелудочной железы может увеличить шансы на успешное лечение и выздоровление. Однако важно понимать, что не все симптомы указывают на наличие рака, и некоторые из них могут быть связаны с другими заболеваниями», — отметил Трифанов.
Ранее стало известно, что употребление кофе снижает риск развития рака печени. В напитке содержатся полифенолы, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов. Регулярное потребление кофе снизило риск рака печени на 50%, даже среди тех, кто курил или употреблял алкоголь, выяснили учёные.