Названа самая частая причина рака поджелудочной железы

Алкоголь негативно сказывается на работе внутренних органов и может привести к серьёзным последствиям. Вредные продукты, такие как жареная и жирная пища, слишком сладкая еда, также негативно влияют на внутренние органы. Это приводит к тому, что поджелудочная железа, основная функция которой заключается в выработке специального секрета для контроля баланса жиров, углеводов и белков в организме, работает в усиленном режиме. Это ослабляет её функции и увеличивает риск развития рака