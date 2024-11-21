Учёные создали подробный атлас клеток человека, чтобы лечить гипертонию, диабет и рак

Консорциум Human Cell Atlas (HCA) представил более 40 новаторских исследований, посвящённых картированию клеток человека. Эти работы охватывают ключевые области биологии, включая развитие мозга, воспаление кишечника, а также реакцию лёгких на COVID-19. Одним из важных достижений стало использование искусственного интеллекта для анализа клеточных механизмов. Об этом сообщило издание МКБ-11.

В проекте участвуют 3600 учёных из разных стран, которые уже исследовали более 100 миллионов клеток от 10 000 человек. Результаты этих исследований публикуются в ведущих научных журналах, таких как Nature и Nature Medicine.

Например, учёные из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета впервые описали все типы клеток в кровеносных сосудах. Это открытие помогает понять, как лечить некоторые болезни. Например, теперь будет проще разрабатывать лекарства, воздействующие на повреждённые клетки.

Другие исследования помогли учёным разобраться в том, как развивается скелет. Это важно для изучения заболеваний, таких как артрит. А ещё это поможет оценивать безопасность лекарств для беременных.

Одним из прорывов в работе проекта стало применение искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают не только классифицировать клеточные типы, но и предсказывать их поведение в разных условиях, открывая новые возможности для медицины.

Атлас продолжает пополняться. Учёные планируют представить его черновую версию к 2026 году. Они хотят исследовать миллиарды клеток из разных органов и тканей, что поможет улучшить диагностику, лечение и мониторинг заболеваний. Уже сейчас этот проект открывает новые возможности для борьбы с гипертонией, диабетом и раком.