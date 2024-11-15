В Тихом океане засняли неизвестное науке светящееся существо Оно полупрозрачное, обитает на глубине до четырёх километров и охотится с помощью «капюшона», которым накрывает жертву. 14 ноября, 21:31 Ранее неизвестное науке животное, обнаруженное в Тихом океане. Обложка © sciencedirect.com

Биологи запечатлели и исследовали неизвестное науке животное из глубин Тихого океана, пишет научное издание Deep-Sea Research Part I (DSRPI). Сообщается, что впервые загадочное существо промелькнуло на видео ещё в 2000 году. С тех пор учёные много лет «охотились» на него, чтобы рассмотреть подробнее.

По опубликованным данным, в итоге за ним удалось понаблюдать через камеры дистанционно управляемых подводных исследовательских аппаратов. Засняли в общей сложности более 150 особей. Кроме того, 18 таких существ извлекли из воды и доставили в лабораторию.

Оказалось, что это морские слизни. Таких животных часто называют «голыми улитками» потому, что они действительно такие же, как улитки, только без раковин. Обычно их встречают на мелководье, но этот вид почему-то предпочитает обитать на глубинах вплоть до четырёх километров. Это первый голожаберный моллюск, обнаруженный в столь непроглядном мраке. Интересно, что к моменту поднятия на поверхность исследованные особи были либо мертвы, либо уже ни на что не реагировали. Виду присвоили название Bathvius caudactylusyde.

Биолюминисценция обнаруженного в Тихом океане редкого глубоководного моллюска Bathvius caudactylusyde. Фото © sciencedirect.com

В длину животное достигает 14 сантиметров, его тело полупрозрачное и обладает способностью светиться — биолюминисценцией. Это очень характерно для обитателей таких глубин. Биологи обратили внимание на эффектный «капюшон» моллюска. С его помощью он охотится на мелких ракообразных. А чтобы сбить с толку собственных врагов, он может отбросить часть своего светящегося тела, а потом отрастить её снова.

Исследователи подчеркнули, что глубокие воды Мирового океана — самое большое и одновременно меньше всего изученное «жизненное пространство» на Земле.

Авторы Адель Романенкова