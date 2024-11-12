«Я распространяюсь». В США нашли гигантское существо, которое живёт уже 34 тысячи лет По оценкам биологов, оно появилось на свет ещё до окончания последнего ледникового периода. 11 ноября, 21:25 В США установили возраст гигантского существа Pando. Фото: © Kandinsky

На этом снимке учёные очертили примерные контуры удивительного организма. Он выглядит как самый обыкновенный лес, то есть сообщество отдельных растений. На самом деле, как объясняют биологи, это одно огромное живое существо, которое разрослось на 430 тысяч квадратных метров. Этот феномен назвали Pando, в переводе с латыни это означает «я распространяюсь».

Контуры гигантской клональной колонии деревьев под названием Pando. Самый большой организм в мире официально может быть самым древним живым существом. Фото © ScienceAlert

По оценкам, здесь 47 тысяч деревьев одного и того же вида Populus tremuloides — тополь осинообразный. Произрастают они с незапамятных времён в американском штате Юта. Недавно исследователи собрали в этом лесу пять сотен образцов корней, листвы, коры и провели их генетический анализ. Оказалось, что все эти 47 тысяч деревьев генетически совершенно идентичны, то есть это самые настоящие клоны.

Такие сообщества точных копий друг друга называют клональными колониями. Они размножаются не половым путём, а вегетативным, то есть путём распространения общего корня под землёй и прорастания из него отдельных побегов. Так, к примеру, живут грибы — целым «коллективом», который вырастает из одного общего мицелия. Но бывает так и у растений.

Биологи подсчитали, что самый первый саженец-прародитель Pando пророс примерно 34 тысячи лет назад, то есть ещё во времена последней ледниковой эпохи, когда вся территория современной Канады вместе с севером США были покрыты льдом. Более того, эти оценки возраста очень усреднённые, и может оказаться, что эта «роща клонов» даже гораздо старше. Не исключают, что ей и вовсе около 80 тысяч лет.

Авторы Адель Романенкова