Три метра с клювом. Что за гигантскую «птицу ужаса» нашли в Южной Америке Неизвестное до сих пор науке животное оказалось свирепым хищником, способным забить жертву насмерть ударами массивного клюва. 5 ноября, 13:09 В Южной Америке нашли гигантскую «птицу ужаса». Обложка © Шедеврум

Это пустыня Татакоа в южноамериканской Колумбии. Название переводится как «Долина печали», так её окрестили в XVI веке испанские конкистадоры. Тем не менее учёные подчёркивают, что, как тут ни грустно в смысле засушливости, это по сей день не совсем бесплодная пустыня. А когда-то здесь были цветущие леса и полноводные реки.

Пустыня Татакоа в Южной Америке. Фото © Wikipedia

О прошлом этих мест могут многое рассказать палеонтологи, которые здесь работают последнюю сотню лет. Так вот, недавно они обнаружили в древней породе этот довольно крупный фрагмент кости и практически сразу поняли, кому эта кость принадлежала. Дело в том, что в Южной Америке ранее много раз находили очень похожие останки. Учёные умеют видеть все самые мелкие подробности их строения, все сходства и отличия. Поэтому они с полной уверенностью заявили: это была поистине огромная хищная птица. Одна из тех, которых прозвали «птицами ужаса».

Найденный фрагмент левой большеберцовой кости «птицы ужаса». Фото © hub.jhu.edu

Самые крупные из этих животных в размерах достигали двух с половиной метров, а весить могли полторы сотни килограммов. Они не умели летать, зато великолепно бегали, вообще были очень подвижными. Это были проворные хищники, которые забивали добычу ударами массивного клюва. А того, кто помельче, возможно, хватали этим клювом, встряхивали и разрывали на части. Клюв в длину был сантиметров 45 или даже побольше.

Эти чудовища принадлежат к семейству форорацидов или фороракосовых (Phorusrhacidae). Самых древних представителей датируют ещё эпохой эоцена, то есть они появились на Земле порядка 50–55 миллионов лет назад и вымерли лишь примерно 100 тысяч лет назад. Палеонтологи считают, что нашли либо крупнейшую, либо одну из самых крупных «птиц ужаса». Они установили, что она была даже больше келенкена (на изображении ниже обозначен красным цветом).

Сравнение размеров разных видов древних вымерших птиц семейства фороракосовых. Фото © Wikipedia

Известно больше двадцати видов этих вымерших птиц с разнообразными габаритами. Судя по тому, что более поздние экземпляры находят севернее, изначально фороракосовые жили примерно на территории современной Аргентины, а потом расселялись и в конце концов добрались и до Северной Америки.

Найденная птица жила 12 миллионов лет назад. Как рассказали учёные, в те времена её окружали приматы, разнообразные копытные и предки броненосцев размером с автомобиль. За добычу она соревновалась с сумчатыми гиенами и крокодиломорфами. Но что интересно, на её кости прослеживаются следы зубов. Исследователи говорят: это были зубы предка нынешних кайманов, который её, по всей видимости, загрыз. Значит, даже такая устрашающая птица тоже могла оказаться жертвой.

Авторы Адель Романенкова