Учёные университета Квинса обнаружили, что кофе снижает риск рака печени
Биохимические анализы подтвердили, что кофеин обладает антиоксидантными свойствами в тканях печени © freepik.com / rawpixel.com
В Университете Квинс в Белфасте провели исследование, в ходе которого выяснили, что полифенолы, содержащиеся в кофе, могут уменьшать воспалительные процессы в печени и снижать риск развития рака. Эти выводы опубликовали в журнале The Lancet Oncology.
В исследовании участвовали 472 000 человек, из которых приблизительно 75% регулярно пили кофе.
Учёные смогли изучить связь между диетическими привычками и онкологическими рисками. За время наблюдения они зарегистрировали 3500 случаев рака, из которых 88% составили случаи наиболее распространенной формы рака печени (гепатоцеллюлярного рака).
Проанализировав данные, научная группа заключила, что регулярное потребление кофе снизило риск рака печени на 50%, даже среди тех, кто курил или употреблял алкоголь.
Биохимические анализы подтвердили, что кофеин обладает антиоксидантными свойствами в тканях печени. Полифенолы в кофе снижали воспалительные процессы на 45% и защищали печень.
Научная группа продолжает изучать, как кофе влияет на другие виды рака. Пока предварительные результаты не выявили значительного влияния на риск развития рака желудка или кишечника.
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