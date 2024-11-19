Учёные раскрыли секреты влияния генов на умственные способности человека

Доктор биологических наук, профессор Мария Ведунова посетила видеопроект «Курс на науку!», сообщает Комсомольская правда. Он был организован Мининским университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В формате познавательного ролика учёный и по совместительству директор института биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского рассказала о функционировании человеческого мозга и факторах, влияющих на когнитивные способности.

Ведунова подчеркнула, что мозг является не только ключевым объектом для изучения в биологии, но и бесконечной темой для новых открытий. Она привела интересные примеры, сравнив мозг исторических личностей со среднестатистическим: «Мозг — это самое интересное, что есть в биологии, я считаю. Безграничная тема для изучения! Только вдумайтесь: мы изучаем собственный мозг своим же мозгом», — рассказала Мария Ведунова.

Исследования в этой области ведутся не только биологами и врачами, но и физиками, а также специалистами в области информационных технологий. Учёные разработали микрофлюидный чип для моделирования работы различных отделов мозга.

Особое внимание профессор Ведунова уделила генетическим предрасположенностям, заметив, что ученые идентифицировали 52 ключевых гена, влияющих на память и логическое мышление. При этом другие исследования указывают на наличие более тысячи таких генов. Несмотря на то, что интеллектуальные способности зависят на 50–80% от генов, окружающая среда и воспитание также влияют на развитие умственных навыков.

Исследования показывают, что большинство когнитивных функций формируется до 20 лет, а развитие определенных мыслительных процессов продолжается до 35 лет. Ведунова отметила, что даже при наличии блестящего генетического потенциала, успех зависит от усердия самого человека.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков заявил, что лекции, подобные проведенной Ведуновой, вдохновляют молодежь развиваться и находить себя в науке. Весь видеопроект, включая ролики и статьи, доступен в социальных сетях Мининского университета.