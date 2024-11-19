Учёные: жировые клетки сохраняют РНК, способствующую повторному набору веса
Ученые обнаружили «РНК-память» жировых клеток, влияющую на повторный набор веса. Обложка © freepik.com/ master1305
Европейские и американские молекулярные биологи выяснили, что ожирение оставляет долгосрочные изменения в уровне активности сотен генов в жировых клетках, повышая вероятность повторного набора веса даже после успешного похудения. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, сообщает ТАСС.
В ходе исследования, проведённого под руководством профессора Фердинанда фон Мейенна из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе, были изучены образцы жировой ткани от 20 пациентов, прошедших операцию по уменьшению объёма желудка, а также аналогичное число здоровых добровольцев с нормальным весом.
Анализ показал, что активность нескольких сотен генов в жировых клетках значительно трансформируется при наборе лишнего веса. Эти изменения сохраняются даже при снижении массы тела на четверть. Молекулярные биологи обнаружили это в участках ДНК, связанных с метаболизмом и круговоротом жиров, включая гены IGF1, LPIN1, IDH1 и PDE3A.
Эксперименты на мышах подтвердили, что такие генетические сдвиги являются результатом необратимых эпигенетических изменений, которые делают организм более склонным к повторному развитию ожирения после похудения: «Это объясняет циклическую потерю и набор веса при попытке похудеть посредством диеты», — пишут исследователи.
Ученые подчеркивают важность этих открытий для понимания механизма устойчивости к похудению и разработки новых методов лечения ожирения.
Напоминаем, недавно учёные доказали, что ложка оливкового масла в день снижает риск деменции. Те, кто ежедневно потреблял около половины столовой ложки, имели на 28% меньший риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто редко или вообще не включал продукт в свой рацион.