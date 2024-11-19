Врач Морунов объяснил, почему сочетать кофе с алкоголем вредно для здоровья

Не стоит принимать кофе и спиртные напитки одновременно, поскольку такое сочетание может привести к развитию психической зависимости. Об этом в беседе с агентством «Москва» рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Олег Морунов.

Врач заявил, что сочетание кофе и алкоголя может иметь серьёзные последствия для здоровья, несмотря на популярные мифы о том, что кофеин способен нейтрализовать вредное воздействие спиртного. Олег Морунов подчеркнул, что оба вещества — психоактивные и их совместное употребление может привести к опасным последствиям.

В некоторых исследованиях говорится, что кофеин может снижать выброс дофамина и тем самым уменьшать приятные ощущения от спиртного. Однако такие опыты проводились исключительно на животных. На практике это не означает, что кофеин способен предотвратить алкоголизм или нивелировать действие алкоголя.

«Не нужно полагать, что кофеин нейтрализует эффект алкоголя, и смешивать их, поскольку это может иметь очень негативные последствия. С точки зрения медицины, заявление о том, что кофеин защищает от алкоголизма, является преувеличенным и даже неверным», — пояснил эксперт.

Морунов предупреждает, что употребление кофе вместе с алкоголем может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом и нервной системой. Кроме того, это сочетание увеличивает риск развития зависимости и других нарушений.