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19 ноября, 03:00

Смена биоритмов: Врач объяснил Life.ru, почему люди чаще всего умирают рано утром

Терапевт Серебрянский: Утренние часы опасны из-за смены сердечных ритмов

Утренние часы наиболее опасны для здоровья человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Утренние часы наиболее опасны для здоровья человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Многие проблемы со здоровьем, в частности, связанные с сердечно-сосудистой системой, обостряются именно в ранние утренние часы. Терапевт и доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Life.ru объяснил, что наибольшую нагрузку на организм создаёт переход от ночного к дневному биоритму.

Ранним утром (около 5–6 часов) организм начинает перестраиваться: активизируется симпатическая нервная система, а парасимпатическая, напротив, снижает свою активность. В это время сердечный ритм изменяется, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает.

Поэтому ранние утренние часы, 5, 6 утра – это наиболее опасные часы у человека. Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами.

Юрий Серебрянский

Терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Поэтому ранние утренние часы, 5, 6 утра – это наиболее опасные часы у человека. Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами.
Поэтому ранние утренние часы, 5, 6 утра – это наиболее опасные часы у человека. Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами.

По словам врача, если скорая помощь вызвана рано утром или ночью, то причиной зачастую являются либо гипертонический криз, либо инсульт.

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Ранее врач-реабилитолог перечислила пять факторов, провоцирующих инсульт даже у молодых людей. В повышенной зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, с нарушениями холестеринового обмена, малоподвижным образом жизни и курящие. Ещё одним фактором может быть наличие сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии.

Андрей Горяничев
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