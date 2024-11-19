Смена биоритмов: Врач объяснил Life.ru, почему люди чаще всего умирают рано утром

Поэтому ранние утренние часы, 5, 6 утра – это наиболее опасные часы у человека. Чаще всего, если это связано с сердечными болями, а если это гипертония, то она может быть и в другое время. Гипертония бывает утренняя, дневная и вечерняя-ночная. Вечерняя-ночная гипертония часто заканчивается мозговыми инсультами.