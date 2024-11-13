Врач перечислила 5 факторов, провоцирующих инсульт даже у молодых

Инсульт — коварное заболевание, которое делает из людей инвалидов. Последствия бывают самые плачевные, вплоть до паралича части тела и летального исхода. Однако этого тяжёлого недуга можно избежать, если знать о факторах, которые провоцируют его. Об этом заявила врач-реабилитолог Александра Полякова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Медик отметила, что чаще всего инсульт диагностируют у пожилых людей, но в последнее время болезнь встречается и у молодёжи. В повышенной зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, с нарушениями холестеринового обмена, малоподвижным образом жизни и курящие. Ещё одним фактором может быть наличие сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии.

Инсульт можно распознать по ряду признаков. Во-первых, у больного опускается угол рта, речь становится нечёткой, пациент может начать заговариваться или не понимать окружающих. Кроме того, может возникнуть слабость в руке, острое головокружение и рвота. В таких случаях надо немедленно обратиться за помощью, заявила врач, поскольку время играет решающие значение.