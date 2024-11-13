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13 ноября, 10:36

Врач перечислила 5 факторов, провоцирующих инсульт даже у молодых

Врач Полякова: Спровоцировать инсульт может лишний вес и курение

Инсульт — коварное заболевание, которое делает из людей инвалидов. Последствия бывают самые плачевные, вплоть до паралича части тела и летального исхода. Однако этого тяжёлого недуга можно избежать, если знать о факторах, которые провоцируют его. Об этом заявила врач-реабилитолог Александра Полякова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Медик отметила, что чаще всего инсульт диагностируют у пожилых людей, но в последнее время болезнь встречается и у молодёжи. В повышенной зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, с нарушениями холестеринового обмена, малоподвижным образом жизни и курящие. Ещё одним фактором может быть наличие сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или гипертонии.

Невролог разрушил два главных мифа об инсульте
Невролог разрушил два главных мифа об инсульте

Инсульт можно распознать по ряду признаков. Во-первых, у больного опускается угол рта, речь становится нечёткой, пациент может начать заговариваться или не понимать окружающих. Кроме того, может возникнуть слабость в руке, острое головокружение и рвота. В таких случаях надо немедленно обратиться за помощью, заявила врач, поскольку время играет решающие значение.

Ранее Life.ru писал о модели Алле Брулетовой, у которой в 18 лет случился инсульт. В ходе обследования выяснилось, что у неё с рождения были проблемы с сердцем, а именно с клапаном. В результате образовался тромб, который спровоцировал инсульт. Девушке провели операцию в Швейцарии, которая прошла успешно. Сейчас она проходит реабилитацию.

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freepik

Алёна Зиновьева
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