Невролог разрушил два главных мифа об инсульте

Принято считать, что люди с повышенным давлением находятся в зоне риска возникновения инсульта. Однако предвестником болезни может быть и пониженное давление, а также частые головные боли и общее недомогание. Об этом заявил врач-невролог Владимир Маслиников в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, распространено мнение, что с инсультом сталкиваются только пожилые люди. Однако в последнее время этот коварный недуг помолодел и может ударить даже по молодёжи. Обычно это связано с генетикой, пояснил доктор.

Чтобы предотвратить развитие болезни, необходимо регулярно проходить осмотры у врачей и сдавать анализы: общий клинический и биохимический анализ крови. Если у человека выявят предрасположенность к инсульту, то он получит ряд рекомендаций.

«Ему будут даны рекомендации по так называемой первичной профилактике. Сюда входит и медикаментозная составляющая, и препараты, влияющие на реологию, на вязкость крови, антиагреганты и антикоагулянты — в зависимости от того, что будет показано», — отметил Владимир Маслиников.