Спорт и контрацепция: Молодых людей предупредили о риске инсульта «на ровном месте»

Вопреки расхожему заблуждению, инсульту подвержены не только пожилые люби. На долю граждан в возрасте от 18 до 44 лет приходится 5-14% случаев. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. По её словам, недуг может проявиться у молодых людей даже «на ровном месте».

«Самые частые причины таких «молодых» инсультов — врождённые нарушения строения мозговых сосудов, наследственная предрасположенность к нарушениям свёртывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей», — отметила собеседница RT.

Диссекция — это продольный надрыв стенки сосуда, объяснила эксперт. Он может произойти из-за лёгкой травмы головы и шеи или напряжения мышц, например, во время занятий спортом. Кроме того, фактором риска для женщин можно считать приём оральных контрацептивов.

По словам врача, одним из предвестников инсульта является резкое повышение давления до 160/100 мм рт. ст. Также указать на недуг может транзиторная ишемическая атака (микроинсульт). Инсульт после него в течение пяти лет переносят до 50% пациентов.