Как еда и алкоголь влияют на риск инсульта, объяснила кардиолог

Существует расхожее заблуждение, будто бы алкоголь в небольших дозах благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако на самом дела любое количество спиртного негативно влияет на риск инсульта или инфаркта, уверена кардиолог, научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России Наталья Гаврилюк.

«Так что чем меньше и реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов. Никакого защитного эффекта для сосудов алкогольные напитки не дают», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Собеседница kp.ru также уточнила, то с точки зрения развития риска инсульта наиболее вредной едой считаются продукты с трансжирами. Больше всего их содержится в майонезе, маргарине, заводской выпечке, кондитерских изделиях, чипсах и фастфуде.