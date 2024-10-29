Как еда и алкоголь влияют на риск инсульта, объяснила кардиолог
Кардиолог Гаврилюк: Любое количество алкоголя негативно влияет на риск инсульта
Существует расхожее заблуждение, будто бы алкоголь в небольших дозах благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако на самом дела любое количество спиртного негативно влияет на риск инсульта или инфаркта, уверена кардиолог, научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России Наталья Гаврилюк.
«Так что чем меньше и реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов. Никакого защитного эффекта для сосудов алкогольные напитки не дают», — подчеркнула кандидат медицинских наук.
Собеседница kp.ru также уточнила, то с точки зрения развития риска инсульта наиболее вредной едой считаются продукты с трансжирами. Больше всего их содержится в майонезе, маргарине, заводской выпечке, кондитерских изделиях, чипсах и фастфуде.
Для профилактики болезни врач рекомендовала употреблять побольше клетчатки, например, добавлять отруби в йогурт. Кроме того, полезны овощи. Защитными свойствами обладает и кофе, однако больше четырёх чашек в день пить не рекомендуется.
Ранее кардиолог составила «осеннее» меню для здоровья сердца. В частности, эксперт рекомендовали добавить в рацион морепродукты и мясо. Кстати, не стоит забывать, что овощи могут нанести вред организму.