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28 октября, 12:25

Кардиолог раскрыла симптомы, предупреждающие о скором инфаркте

Кардиолог Аникьева: Накануне инфаркта человек может ощущать слабость

Ряд симптомов, которые люди привыкли игнорировать, могут сигнализировать о начинающемся инфаркте. Об этом рассказала кардиолог Евгения Аникьева в беседе с «Лентой.ру».

Аникьева рассказывает, что перед сердечным приступом человек может ощущать слабость, недомогание, дискомфорт в груди, часто переходящий в область шеи, плеч и рук. Помимо того, сигнализировать об инфаркте способны одышка, частое сердцебиение, потливость и тошнота.

«Перед инфарктом у человека снижается переносимость обычных физических нагрузок, кружится голова — это связано с колебаниями артериального давления. Также появляются отёки из-за того, что сердце не справляется с перекачиванием крови и она скапливается в нижних конечностях», — говорит врач, добавляя, что также возможен сухой кашель без температуры в состоянии полного покоя или после нагрузок.

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Недавно Life.ru рассказывал, что самым узнаваемым проявлением инфаркта является острая давящая боль в центре грудной клетки («за грудиной») — будто на неё легла тяжёлая плита. Болевые ощущения могут отдавать в плечи, левую руку, нижнюю челюсть или в участок между лопатками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Николай Рюмин
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