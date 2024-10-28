Кардиолог раскрыла симптомы, предупреждающие о скором инфаркте

Ряд симптомов, которые люди привыкли игнорировать, могут сигнализировать о начинающемся инфаркте. Об этом рассказала кардиолог Евгения Аникьева в беседе с «Лентой.ру».

Аникьева рассказывает, что перед сердечным приступом человек может ощущать слабость, недомогание, дискомфорт в груди, часто переходящий в область шеи, плеч и рук. Помимо того, сигнализировать об инфаркте способны одышка, частое сердцебиение, потливость и тошнота.

«Перед инфарктом у человека снижается переносимость обычных физических нагрузок, кружится голова — это связано с колебаниями артериального давления. Также появляются отёки из-за того, что сердце не справляется с перекачиванием крови и она скапливается в нижних конечностях», — говорит врач, добавляя, что также возможен сухой кашель без температуры в состоянии полного покоя или после нагрузок.