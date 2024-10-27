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27 октября, 03:07

«Словно тяжёлая плита»: Россиянам напомнили главные симптомы грядущего инфаркта

Кардиолог Дикур: Главный признак инфаркта миокарда — давящая загрудная боль

Современная медицина позволяет свести к минимуму последствия острого инфаркта миокарда. Главным фактором в таких ситуациях является время оказания помощи пострадавшему, причём счёт идёт на минуты с момента проявления первых симптомов. Об этом рассказала кардиолог Оксана Дикур.

Врач объяснила, что самым узнаваемым проявлением инфаркта служит острая давящая боль в центре грудной клетки («за грудиной») — словно на неё легла тяжёлая плита. Болевые ощущения могут отдавать в плечи, левую руку, нижнюю челюсть или в участок между лопатками. Боль не простреливающая, а постоянная, сопровождается недомоганием, слабостью, появлением одышки, серьёзным спадом физической активности.

Интенсивность проявления симптомов от случая к случаю может быть разной, неизменно одно — при их возникновении необходимо сразу же вызвать скорую. Иногда боль в груди может сопровождаться тошнотой, рвотой, болью вверху живота и прочими признаками желудно-кишечной инфекции. Иногда болевые ощущения возникают в правом подрёберье, как при воспалении желчного пузыря. При любых симптомах инфаркт миокарда приведёт к серьёзному недомоганию, напоминает кардиолог клиники «Рассвет».

Дикур предупредила, что перенести инфаркт «на ногах» по сути нереально — это миф, возникший из-за неверной трактовки данных медобследований, когда нормальные результаты принимались за патологические, вызванные сердечным приступом. У большинства пациентов инфаркт происходит внезапно, например 2/3 перенёсших его мужчин не замечали до инфаркта каких бы то ни было признаков болезни сердца.

«Чтобы предотвратить инфаркт, крайне важны профилактика, контроль факторов риска и своевременное лечение предрасполагающих заболеваний, в первую очередь артериальной гипертензии, нарушений обмена холестерина, сахарного диабета и болезней почек», — подытожила кардиолог в беседе с «Вечерней Москвой».

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Ранее врач-кардиолог рассказала Life.ru о том, как недостаток сна убивает сердце и сосуды. По её словам, пренебрежение полноценным отдыхом приводит к накоплению хронической усталости, от которой потом придётся избавляться, отсыпаясь несколько недель.

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Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Юрий Лысенко
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