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21 октября, 12:45

От подагры до инфаркта: Что с организмом делает модная «диета хищника»

Врач Цуканова: Мясная диета может привести к болезням сердца, печени и почек

У так называемой «диеты хищника», построенной исключительно на поедании мяса, есть значительные минусы. Их необходимо учесть людям, имеющим определённые проблемы со здоровьем, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова.

По словам медика, на этой диете действительно можно похудеть, не чувствуя постоянный голод. Однако за счёт обилия насыщенных жиров такое питание грозит повышением уровня холестерина в крови. Она увеличивает риски гипертонии, инфаркта, инсульта, атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь большое количество белка нагружает почки и может привести к почечной недостаточности. Также белок перегружает печень и провоцирует развитие подагры. Кроме того, «диета хищника» оказывает пагубное влияние на больной желчный пузырь, может вызвать приступ панкреатита или холецистита. Со стороны ЖКТ может нарушиться работа кишечника и появиться запоры.

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Врач добавила, что для нормальной работы щитовидной железы надо есть хотя бы минимум углеводов. В среднем не менее 50-80 г в сутки. Также мясоеды не могут обеспечить должное поступление в организм многих витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Ранее россиянам рассказали о вреде безглютеновой диеты. Такое питание показано только 1% населения, у кого есть целиакии — повреждение тонкой кишки. В иных случаях нет необходимости отказываться от употребления глютена. Эта диета в большинстве случаев может привести к недостатку клетчатки и других необходимых питательных веществ.

Обложка ©

freepik/timolina

Алёна Зиновьева
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