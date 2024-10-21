От подагры до инфаркта: Что с организмом делает модная «диета хищника»

У так называемой «диеты хищника», построенной исключительно на поедании мяса, есть значительные минусы. Их необходимо учесть людям, имеющим определённые проблемы со здоровьем, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова.

По словам медика, на этой диете действительно можно похудеть, не чувствуя постоянный голод. Однако за счёт обилия насыщенных жиров такое питание грозит повышением уровня холестерина в крови. Она увеличивает риски гипертонии, инфаркта, инсульта, атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь большое количество белка нагружает почки и может привести к почечной недостаточности. Также белок перегружает печень и провоцирует развитие подагры. Кроме того, «диета хищника» оказывает пагубное влияние на больной желчный пузырь, может вызвать приступ панкреатита или холецистита. Со стороны ЖКТ может нарушиться работа кишечника и появиться запоры.

Врач добавила, что для нормальной работы щитовидной железы надо есть хотя бы минимум углеводов. В среднем не менее 50-80 г в сутки. Также мясоеды не могут обеспечить должное поступление в организм многих витаминов, антиоксидантов и клетчатки.