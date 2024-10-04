Не для всех: Модная безглютеновая диета может навредить, предупредила врач

У сторонников правильного питания безглютеновая диета считается нынче модным трендом. Однако она не просто бесполезна для подавляющего большинства населения, но и может навредить организму, предупредила нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.

По её словам, глютен — это растительный белок, который содержится в пшенице, ячмене и ржи. Он абсолютно безопасен для большинства людей. Однако при целиакии, которое диагностировано примерно у одного процента населения, вызывает повреждение тонкой кишки.

«У некоторых людей может быть повышенная чувствительность к глютену без целиакии или банальная аллергия на пшеницу, что также потребует придерживаться безглютеновой диеты», — подчеркнула эксперт.

В иных случаях, по её словам, нет необходимости отказываться от употребления глютена. Эта диета в большинстве случаев может привести к недостатку клетчатки и других необходимых питательных веществ, отметила собеседница РИА «ФедералПресс». Она рекомендовала корректировать питание только после консультацией с врачом.