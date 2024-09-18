Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась секретом стройности без диет

Народная артистка России Ольга Прокофьева, прославившаяся на всю страну после сериала «Моя прекрасная няня», в очередной раз удивила поклонников стройной и подтянутой фигурой, появившись на премьере гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит».

61-летняя актриса театра и кино рассказала, в чём кроется секрет её прекрасной внешности. Звезда подчеркнула в беседе с URA.ru, что не соблюдает никаких диет, тем более жёстких. Прокофьева добавила, что старается просто меньше есть, если замечает лишние килограммы.

«У меня самый обычный рацион: я предпочитаю простую пищу. Главное, чтобы её было мало. Иногда пропускаю обеды, если вечером очень подвижный спектакль. А потом могу в лёгкую поужинать. Картошки, конечно, стараюсь поменьше есть. Но, если очень захочу — съем. Хотя больше предпочитаю рыбу и морепродукты — очень их люблю», — рассказала актриса.