От панических атак до рака: Врач рассказал, как ковид повлиял на диабетиков

Во время пандемии количество заболевших диабетом значительно возросло. Особенно сильный удар ковид нанёс по тем, кто уже страдал от сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома. Эндокринолог и диетолог Антон Поляков, председатель комитета по интегративной медицине при МТПП, рассказал Life.ru о влиянии ковида на людей с сахарным диабетом и метаболическими расстройствами.

По словам собеседника Life.ru, эти люди попадали в группу повышенного риска из-за ряда факторов: повышенной свёртываемости крови, повреждений сосудов и высокого уровня холестерина.

Поляков подчеркнул, что ковид негативно влияет на сосудистую систему, что усиливает риск тромбозов, инсультов и инфарктов у людей с диабетом. Однако кроме сосудистых проблем, после коронавируса стали чаще диагностировать онкологические заболевания, аутоиммунные расстройства и бесплодие, а также расстройства репродуктивной системы.

«Это касается и людей, переболевших ковидом, и людей, которые вакцинировались. Там разницы особо нет. И то и другое, к сожалению, было не совсем хорошо для организма. Проблема спайки белка создаёт риски повышенной свёртываемости крови, и эти осложнения уже имеют место быть. Ковид бьёт по сосудистой системе сейчас более часто, нежели чем по лёгочной», — подчеркнул Поляков.

Также врач уделил проблемам психического здоровья. У людей с диабетом, перенёсших ковид, стали часто выявлять панические атаки, депрессию и повышенную тревожность.

Кроме того, ковид и вакцинация могут усиливать воспалительные процессы в организме, что нарушает чувствительность клеток к инсулину. Вследствие этого сахарный диабет может протекать более тяжело, с повышенным уровнем сахара в крови и гиперинсулинемией, что увеличивает риски формирования жировых отложений и проблем с липидами.