Эндокринолог рассказала, в чём кроется главная опасность второго типа сахарного диабета

Сахарным диабетом страдают миллионы людей по всему миру. Преимущественно врачи диагностируют диабет второго типа, однако не многие понимают природу его возникновения, отличия от первого типа и ключевые симптомы. Данный момент разъяснила эндокринолог клиники «Рассвет» Гражина Язбурските.

«Сахарный диабет — это группа метаболических заболеваний, характеризующихся гипергликемией, которая является результатом дефектов секреции инсулина. Диагноз устанавливается при двух показателях глюкозы: в биохимическом анализе крови натощак — от 7,0 ммоль/л или при однократном повышении глюкозы — 11,1 ммоль/л и выше», — рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Узнать о заболевании можно по совокупности резко появившихся симптомов: сухости во рту, частому мочеиспусканию, ухудшению зрения, быстрой утомляемости, а также резкому повышению аппетита и другим необычным признакам. По ним же определяется тип диабета. Например, у страдающих первым типом зачастую есть жалобы на сухость в ротовой полости, сильная жажда, резкое снижение веса при усиленном аппетите. В таком случае снижается выработка собственного инсулина из-за повреждения клеток, его продуцирующих.

Однако намного чаще встречается второй тип диабета. Он связан с нарушением чувствительности инсулинозависимых тканей к инсулину. Главная его особенность — отсутствие каких-либо симптомов на протяжении долгого периода времени. Основным методом диагностики являются лабораторные тесты.