Врач Мясников: Частое мочеиспускание может быть признаком несахарного диабета

Постоянная жажда и позывы к мочеиспусканию могут говорить о несахарном диабете. Об этом сообщил врач общей практики Александр Мясников.

«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом. У многих людей это встречается», — рассказал медик в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

По словам Мясникова, если частое мочеиспускание и постоянная жажда не дают вам покоя, то следует как можно скорее обратиться к специалистам. Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить уровень антидиуретического гормона в организме.