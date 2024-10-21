Врач Мясников: Частое мочеиспускание может быть признаком несахарного диабета
Постоянная жажда и позывы к мочеиспусканию могут говорить о несахарном диабете. Об этом сообщил врач общей практики Александр Мясников.
«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом. У многих людей это встречается», — рассказал медик в эфире программы «О самом главном» на «России 1».
По словам Мясникова, если частое мочеиспускание и постоянная жажда не дают вам покоя, то следует как можно скорее обратиться к специалистам. Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить уровень антидиуретического гормона в организме.
Ранее Life.ru перечислил симптомы редкого латентного аутоиммунного диабета или LADA, который возникает из-за генетической предрасположенности и влияния внешних факторов. По словам врачей, повышенная глюкоза, слабость и сухость во рту могут быть сигналами такого недуга. Также при латентном аутоиммунном диабете может снижаться острота зрения.
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