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21 октября, 15:43

Врач Мясников: Частое мочеиспускание может быть признаком несахарного диабета

Постоянная жажда и позывы к мочеиспусканию могут говорить о несахарном диабете. Об этом сообщил врач общей практики Александр Мясников.

«Не исключено, что у вас проблема с гипофизом, с несахарным диабетом. У многих людей это встречается», — рассказал медик в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

По словам Мясникова, если частое мочеиспускание и постоянная жажда не дают вам покоя, то следует как можно скорее обратиться к специалистам. Он отметил, что в первую очередь необходимо проверить уровень антидиуретического гормона в организме.

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Ранее Life.ru перечислил симптомы редкого латентного аутоиммунного диабета или LADA, который возникает из-за генетической предрасположенности и влияния внешних факторов. По словам врачей, повышенная глюкоза, слабость и сухость во рту могут быть сигналами такого недуга. Также при латентном аутоиммунном диабете может снижаться острота зрения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CGN089

Александра Мышляева
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