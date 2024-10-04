Почему образуются камни в почках и как снизить риски, объяснил уролог

Камни в почках могут образоваться при метаболических нарушениях, ожирении, подагре, сахарном диабете и по другим причинам. Подробнее об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал хирург-уролог, заведующий урологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов.

Кандидат медицинских наук отметил, что из почек камни проходят по мочеточникам, мочевому пузырю и далее. Он также подчеркнул, что сегодня медики диагностируют недуг с опозданием, то есть когда камень уже образовался в организме. В этом случае камень нужно консервативно выводить, либо проводит операцию. Однако риск возникновения «гостей» можно уменьшить.

«Есть условия, при которых меньше образовывается мочекаменная болезнь. Допустим, если пациент следит за своей физической активностью, если пациент потребляет должное количество жидкости в сутки — это не менее 2-2,5 литра в день, если у него нет проблем с почками другого характера», — заключил уролог.