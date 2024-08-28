Названы повседневные привычки, медленно убивающие почки

Некоторые наши повседневные и, на первый взгляд, безобидные привычки могут оказать серьёзное воздействие на здоровье. В частности, излишки соли в рационе приводят к повышению артериального давления и негативно сказываются на почках. Об этом заявила РИАМО врач-нефролог Танзила Сагова.

«Высокое кровяное давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день, а это меньше 5 г соли в день, то есть чуть меньше чайной ложки. Не забываем, что продукты, которые мы употребляем ежедневно, уже содержат соль в составе», — предупредила врач.

Кроме того, некоторые люди пьют слишком мало воды в течение дня. По словам медика, обезвоживание ухудшает кровоток в почках и увеличивает риск отложения солей и образования камней. Поэтому в день надо пить 30 мл чистой воды из расчёта на один килограмм веса. Потребность в воде увеличивается в жаркое время года и при повышенной физической активности.

«Однако следует помнить, что приём жидкости ограничен у лиц, страдающих сердечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию программным гемодиализом», — отметила специалист.

Заболевания почек и мочевыводящих путей развиваются гораздо чаще у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками. При этом почкам вредит не только крепкое спиртное, но и пиво, алкогольные энергетики. В свою очередь курение вызывает сужение кровеносных сосудов и снижает приток крови к почкам. Это может привести к развитию хронической болезни почек. Следует с осторожностью подходить к употреблению лекарств и БАДов, многие из них также оказывают негативное влияние на жизненно-важный орган.