Нефролог назвала симптомы болезней почек

При заболевании почек боли появляются немного выше талии, в области рёбер. Стоит обращать на это внимание, чтобы оперативно обратиться за медицинской помощью, рассказала нефролог Клинической больницы Святителя Луки Татьяна Прошина.

Нефролог рассказала о признаках заболевания почек. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Людям, кто страдает артериальной гипертензией, тоже узи почек надо сделать, потому что пусть, может быть, почки не являются частой причиной артериальной гипертензии, но всё-таки бывают такие варианты", — сообщила врач телеканалу "Санкт-Петербург".

По её словам, у пациента, столкнувшегося с заболеванием почек, может наблюдаться повышенная температура, тогда как мочеиспускание будет сопровождаться болезненными ощущениями. Определить болезнь можно с помощью ультразвука, а также по результатам общего анализа мочи, крови, биохимии и клинического анализа.