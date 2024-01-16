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От светобоязни до диареи: Врач назвала редкие симптомы гриппа

Врач Малиева: Нетипичными симптомами гриппа являются конъюнктивит и диарея

16 января, 10:58
Нетипичными симптомами гриппа у детей являются конъюнктивит и светобоязнь. Обложка © Unsplash

Нетипичными симптомами гриппа у детей являются конъюнктивит и светобоязнь. Обложка © Unsplash

Чаще всего грипп у детей без сопутствующих хронических заболеваний протекает без осложнений. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, головная боль, першение и боль в горле, сухой надсадный кашель, боль в мышцах и слабость. Однако есть и нетипичные симптомы, о которых должен знать каждый родитель. Их Лайфу перечислила врач-педиатр Мадина Малиева.

Нетипичными для гриппа симптомами являются: насморк (при гриппе встречается реже, чем при других ОРВИ), светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе, тошнота), что требует дополнительной дифференциальной диагностики.

Мадина Малиева

Врач-педиатр "СМ-Клиника"

Нетипичными для гриппа симптомами являются: насморк (при гриппе встречается реже, чем при других ОРВИ), светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе, тошнота), что требует дополнительной дифференциальной диагностики.
Нетипичными для гриппа симптомами являются: насморк (при гриппе встречается реже, чем при других ОРВИ), светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе, тошнота), что требует дополнительной дифференциальной диагностики.

Но даже здоровые дети могут переносить грипп с осложнениями и в тяжёлой форме, нередко требующей госпитализации в стационар. В группе риска по осложнениям — малыши младше двух лет и дети с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, муковисцидоз, хронические заболевания сердечно-лёгочной системы.

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Наиболее часто встречающимися осложнениями гриппа являются острый средний отит, пневмония (может быть вызвана как самим вирусом гриппа, так и присоединением бактериальной флоры), фебрильные судороги. Реже — энцефалит, миокардит, перикардит, синдром Гийена – Барре, острый миозит, геморрагический васкулит, носовые кровотечения.

"Обычно заболевание длится около семи дней. Но у некоторых детей, особенно у подростков, часто наблюдается постгриппозная астения, характеризующаяся слабостью, повышенной утомляемостью. У маленьких детей особенностью является длительный кашель", — добавила педиатр "СМ-Клиника".

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Кстати, сегодня эпидемиологическая ситуация в России приобрела форму тридемии, с распространением сразу трёх вирусов — гриппа, ОРВИ и коронавируса. О том, каков риск заразиться всеми тремя инфекциями сразу, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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