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15 января, 11:44

Врач объяснила, как отсутствие солнечного света связано с сезоном гриппа и простуд

Диетолог Дюваль: Отсутствие ультрафиолета подрывает наш иммунитет зимой

Фото © Freeepik

Фото © Freeepik

Ослабление иммунитета в зимнее время может происходить по нескольким причинам, и одна из них — отсутствие ультрафиолета. По словам диетолога Анжелики Дюваль, это ведёт к недостатку активной формы витамина D3, необходимого для нормального усвоения клетками организма полезных веществ.

Кроме того, низкий уровень ультрафиолета вызывает исчезновение озона в воздухе. Собеседница РИА "ФедералПресс" предупреждает, что без озона возбудители ОРВИ и гриппа распространяются активнее, вызывая массовую вспышку заболеваемости у населения.

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Ранее учёные выяснили, помогают ли поливитамины, мёд и чеснок защититься от простуды. Результаты научных исследований оказались неожиданными: некоторые распространённые народные меры профилактики действительно оказались работающими, а другие дали противоположный результат.

Марина Калегина
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