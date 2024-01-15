Врач объяснила, как отсутствие солнечного света связано с сезоном гриппа и простуд

Ослабление иммунитета в зимнее время может происходить по нескольким причинам, и одна из них — отсутствие ультрафиолета. По словам диетолога Анжелики Дюваль, это ведёт к недостатку активной формы витамина D3, необходимого для нормального усвоения клетками организма полезных веществ.

Кроме того, низкий уровень ультрафиолета вызывает исчезновение озона в воздухе. Собеседница РИА "ФедералПресс" предупреждает, что без озона возбудители ОРВИ и гриппа распространяются активнее, вызывая массовую вспышку заболеваемости у населения.