В Подмосковье врачи вернули зрение ослепшей из-за диабета 12-летней девочке
Врачи удалили повреждённый хрусталик и заменили его на искусственный. Фото © Детский центр им. Рошаля
Врачи Детского центра им. Рошаля вернули зрение 12-летней девочке, потерявшей его из-за сахарного диабета. Диагностика выявила у ребёнка набухающую катаракту. Кроме того, хрусталики её глаз были мутными и увеличились в размере — имелся риск их разрыва и полной потери зрения. Заболевание развилось вследствие осложнений сахарного диабета 1-го типа.
Врачи провели операцию, удалив повреждённый хрусталик в одном глазу и заменив его искусственным. Чтобы уменьшить дискомфорт после операции, медики не стали накладывать швы, а закрыли операционный доступ специальными гидрозамками. Сразу после вмешательства зрение девочки восстановилось до 70% — и это не предел. Врачи планируют прооперировать второй глаз после полной стабилизации зрения.
«Это первая микрохирургическая операция в Центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, где он раскрывается сам, как бутон цветка», — поделился руководитель центра Микрохирургии глаза Леонид Борисович.
Специалисты также отметили, что повторная операция по мере взросления ребёнку не понадобится. Сейчас малышка готовится к выписке и совсем скоро сможет вернуться к привычной жизни.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве спасли мужчину после клинической смерти из-за инфаркта на тренировке. Врачи скорой помощи успели доставить пострадавшего в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции лёгких, продолжая сердечно-лёгочную реанимацию. В больнице мужчине установили стент с лекарственным покрытием и восстановили кровоток, что позволило нормализовать работу сердца. Уже через 5 дней пациента перевели в кардиологическое отделение, а позже выписали домой в стабильном состоянии после успешного лечения.