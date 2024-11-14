В Подмосковье врачи вернули зрение ослепшей из-за диабета 12-летней девочке

Врачи Детского центра им. Рошаля вернули зрение 12-летней девочке, потерявшей его из-за сахарного диабета. Диагностика выявила у ребёнка набухающую катаракту. Кроме того, хрусталики её глаз были мутными и увеличились в размере — имелся риск их разрыва и полной потери зрения. Заболевание развилось вследствие осложнений сахарного диабета 1-го типа.

Врачи провели операцию, удалив повреждённый хрусталик в одном глазу и заменив его искусственным. Чтобы уменьшить дискомфорт после операции, медики не стали накладывать швы, а закрыли операционный доступ специальными гидрозамками. Сразу после вмешательства зрение девочки восстановилось до 70% — и это не предел. Врачи планируют прооперировать второй глаз после полной стабилизации зрения.

«Это первая микрохирургическая операция в Центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, где он раскрывается сам, как бутон цветка», — поделился руководитель центра Микрохирургии глаза Леонид Борисович.

Специалисты также отметили, что повторная операция по мере взросления ребёнку не понадобится. Сейчас малышка готовится к выписке и совсем скоро сможет вернуться к привычной жизни.