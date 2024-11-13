Москвича вытащили с того света после остановки сердца на тренировке и клинической смерти

В Москве врачи больницы им. В.В. Вересаева спасли мужчину, который пережил клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложнённого кардиогенным шоком. Пострадавший потерял сознание прямо в спортивном зале — внезапно остановилось сердце. Окружающие позвонили в скорую помощь, медики прибыли быстро и успели доставить мужчину в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции лёгких, продолжая сердечно-лёгочную реанимацию.

«Пациента сразу доставили в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца», — поделились в телеграм-канале «Московская медицина».