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13 ноября, 13:48

Москвича вытащили с того света после остановки сердца на тренировке и клинической смерти

В Москве спасли мужчину после клинической смерти из-за инфаркта на тренировке

Специалисты сосудистого «шок-центра» больницы им. В.В. Вересаева. Фото © Telegram / «Московская медицина»

Специалисты сосудистого «шок-центра» больницы им. В.В. Вересаева. Фото © Telegram / «Московская медицина»

В Москве врачи больницы им. В.В. Вересаева спасли мужчину, который пережил клиническую смерть из-за острого инфаркта миокарда, осложнённого кардиогенным шоком. Пострадавший потерял сознание прямо в спортивном зале — внезапно остановилось сердце. Окружающие позвонили в скорую помощь, медики прибыли быстро и успели доставить мужчину в стационар в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции лёгких, продолжая сердечно-лёгочную реанимацию.

«Пациента сразу доставили в рентгеноперационную, где выявили закрытие одной из главных артерий сердца. Установленный стент с лекарственным покрытием восстановил кровоток, что позволило нормализовать работу сердца», — поделились в телеграм-канале «Московская медицина».

Уже через 5 дней пациента перевели в кардиологическое отделение, а позже выписали домой в стабильном состоянии после успешного лечения.

Ранее Life.ru рассказал о смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Коробкову-Землянскому было всего 40 лет. Кардиолог предупредил, что за последнее время инфаркт сильно «помолодел» в России. По словам медика, существует ряд факторов, которые увеличивают риск развития инфарктов: наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и атеросклерозу.

Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Раскрыта ещё одна возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Алена Пенчугина
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