Врач после трагедии с пресс-секретарём Shaman рассказал, как спастись от ранних инфарктов
Кардиолог Серебрянский: За последнее время инфаркт сильно «помолодел» в России
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За последнее время инфаркт миокарда существенно «помолодел», теперь с этой опаснейшей патологией встречаются мужчины моложе 40 лет, отметил кардиолог, терапевт, заслуженный врач России Юрий Серебрянский, комментируя смерть пресс-секретаря певца Shaman. В беседе с Life.ru специалист назвал причины и способы предотвращения ранних инфарктов.
Раньше инфаркт наблюдался у лиц старше 50 лет. Теперь инфаркты встречаются и в 40, и до 40 лет. И даже у меня были случаи, когда инфаркт возникал в 29 лет — у мужчины, который страдал сахарным диабетом.
По словам медика, существует ряд факторов, которые увеличивают риск развития инфарктов. К ним, в частности, относятся наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и атеросклерозу — когда у человека возникают холестериновые бляшки, которые словно змея потихоньку наползают на сосуды головного мозга, сердца и нижних конечностей. В группу риска также входят пациенты, страдающие повышенным артериальным давлением и находящиеся в стрессовом состоянии.
Серебрянский подчеркнул, что крайне важно знать, что своевременное выявление заболеваний и их лечение предотвращает риск развития инфарктов, а также существенно улучшает качество жизни. Он также рассказал о недавном случае в институте Склифосовского, где у пациента до 40 лет одновременно случился инфаркт и мозговой инсульт. Тогда врачам, к счастью, удалось спасти этого мужчину, несмотря на то, что у него остановилось сердце.
«Сейчас врачи научились, особенно в больших клиниках, если вовремя попадает больной, диагностировать и оказывать медицинскую помощь своевременно. Особенно важно, что лица, имеющие, наследственные заболевания, проходили диспансеризацию, чтобы их родители, бабушки, дедушки, указывали им, что необходимо при наличии вот такой отягощённой наследственности, обращать внимание на здоровье», — резюмировал кардиолог.
Напомним, накануне стало известно о смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. По нашим данным, причина — инфаркт миокарда. Коробкову-Землянскому было всего 40 лет.