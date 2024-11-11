Врач после трагедии с пресс-секретарём Shaman рассказал, как спастись от ранних инфарктов

За последнее время инфаркт миокарда существенно «помолодел», теперь с этой опаснейшей патологией встречаются мужчины моложе 40 лет, отметил кардиолог, терапевт, заслуженный врач России Юрий Серебрянский, комментируя смерть пресс-секретаря певца Shaman. В беседе с Life.ru специалист назвал причины и способы предотвращения ранних инфарктов.

Раньше инфаркт наблюдался у лиц старше 50 лет. Теперь инфаркты встречаются и в 40, и до 40 лет. И даже у меня были случаи, когда инфаркт возникал в 29 лет — у мужчины, который страдал сахарным диабетом. Юрий Серебрянский Кардиолог, терапевт, заслуженный врач России

По словам медика, существует ряд факторов, которые увеличивают риск развития инфарктов. К ним, в частности, относятся наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и атеросклерозу — когда у человека возникают холестериновые бляшки, которые словно змея потихоньку наползают на сосуды головного мозга, сердца и нижних конечностей. В группу риска также входят пациенты, страдающие повышенным артериальным давлением и находящиеся в стрессовом состоянии.

Серебрянский подчеркнул, что крайне важно знать, что своевременное выявление заболеваний и их лечение предотвращает риск развития инфарктов, а также существенно улучшает качество жизни. Он также рассказал о недавном случае в институте Склифосовского, где у пациента до 40 лет одновременно случился инфаркт и мозговой инсульт. Тогда врачам, к счастью, удалось спасти этого мужчину, несмотря на то, что у него остановилось сердце.